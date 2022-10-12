Поки він спиняв їй кровотечу, вона обіцяла йому млинці: поранена киянка зустрілась із своїм рятівником

Олександра Кисельова, жінка, яка постраждала під час ракетного удару по столиці, сьогодні зустрілася зі своїм рятівником Олександром Мірошниченком.

Доки він перев'язував її голову і зупиняв кровотечу, щоби підтримувати розмову - пообіцяв приїхати до постраждалої на смачні млинці, йдеться в ТСН.

Кадри з порятунку Олександри облетіли усі світові телеканали та шпальти закордонних на українських видань. На відео поранена Олександра Кисельова та 19-річний волонтер, інструктор з тактичної медицини - Олександр Мірошніченко, який їй допомагав.

Олександру 19 років, він студент другого курсу Київського національного економічного університету, але 24 лютого він пройшов і базовий і поглиблений курс першої домедичної допомоги. Це вже не перший його виїзд на теракт, який вчинила Росія. Зараз він і його колеги - волонтери в підвищені готовності через ракетну небезпеку. На ньому є все необхідне для допомоги в екстреній ситуації.

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Він разом з групою волонтерів приїхав за 3-4 хвилини після того, як ракета влучила в офісне приміщення. Швидка допомога тільки під'їжджала, каже Олександр. Найважчим вони почали накладати турнікети на поранені кінцівки. "Я знаю, що поставив 8 турнікетів. З того світу намагався витягти 4, витягли усіх крім одного", - каже Саша.

Пані Олександру Сашко побачив дезорієнтовану, тож щоб її якось привезти до тями, почав з нею шуткувати, обіймати і посміхатися. Вони домовилися, що вони обов'язково зустрінуться і вона йому приготує млинці.

Вчора Олександр їздив столичними лікарнями, щоб її знайти. Він був і там, де наразі лікується Олександра Миколаївна, але у метушні, медики сказали волонтеру, що серед пацієнтів тільки чоловіки.

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Олександра розповідає, що у понеділок була вже у своєму офісі і тільки з колегами збиралася йти в укриття, як пролунав вибух. Вона ще змогла вибратися з-під завалів, вийшла на вулицю і не знала, що робити. "Я бачила людей, які лежали. З мене текла кров, але я стояла на своїх ногах", - пригадує вона.

Її підхопив Олександр, став зупиняти кровотечу і бинтувати голову, а потім оперативно передав лікарям швидкої допомоги. Жінка вся у шрамах і синцях, але каже, світ має бачити, що росіяни гатять по цивільним. Її світлини і справді розійшлися усім світом, але вона б найбільше хотіла, що у її фото вдивилася її сестра , яка живе в Росії і не вірить, що її держава - терористка. "Світ має це бачили, росіяни зомбовані. Моя сестра знає, що зі мною, але не зателефонувала. Я дякую Богу, що я українка", - каже постраждала.

А ще вона дякує своєму рятівнику. "Вони мене бинтували і він мені казав, що ми з вами вип'ємо чаю, я хочу з ним шампанського випити після перемоги. Я хочу його обійняти", - каже жінка.

Олександр не забарився. Пані Олександра з ним домовилися зустрітися після її одужання на млинці, а згодом разом святкувати нашу перемогу.

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