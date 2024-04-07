"Докладає для цього значних зусиль": військовий оглядач розповів, чи зможе ворог взяти Часів Яр

Ворогу необхідно вирішити два нагальних завдання - взяти місто Часів Яр в Бахмутському районі Донецької області та відсунути наші війська південніше. Це потрібно окупантам, щоб розв'язати оперативну наступальну операцію на Краматорському нампрямку.

Про це йдеться в огляді українського військового експерта Костянтина Машовця.

"Командування російської армії докладає значних зусиль для досягнення, так званих "проміжних" цілей, у межах підготовки оперативної наступальної операції на Краматорському нампрямку. Зокрема, росіяни намагаються створити умови для обходу та охоплення Краматорська з південно-східного напрямку, тобто - вийти у район Костянтинівки. Однак, очевидно, що досягнення цієї мети, як мінімум, пов'язано із необхідністю вирішення інших двох найближчих завдань - взяти Часів Яр, та відсунути наші війська південніше", - зазначив Машовець.

За його словами, командування угрупування російських військ (УВ) "Юг" саме на цих питаннях концентрує зусилля.

"Я маю на увазі тієї частини цього угрупування, яке оперує північніше Торецького напрямку..." - додав експерт.

Він також перелічив численні підрозділи, що входять до складу ворожої армії на цьому напрямку.

Найближче завдання - Часів Яр: склад ворожих військ для захоплення міста

На даний момент тут діють:

частини та підрозділи 2-го та 3-го армійських корпусів (АК),

декілька зведених частин й підрозділів російського, так званого "Добровольческого корпуса" (ДК)... посилених угрупуванням повітряно-десантних військ та окремими підрозділами 8-ї загальновійськової армії (ЗВА),

частина військ якої зараз оперує на Кураховському напрямку (1-й АК, 20-а мсд та частина 150-ї мсд)...

Щоб було зрозуміло, наскільки важливого значення надає командування противника виконанню цих завдань Машовець навів деякі цифри.

Лише на Краматорському напрямку (без врахування Сіверського, де також діють війська УВ "Юг") на даний момент противником зосереджено:

до 15-и формувань розміром "бригада" (окремих мотострілецьких, десантно-штурмових, зведених бригадних тактичних груп військових баз),

до 14-и полків (мотострілецьких, парашютно-десантних, танкових й навіть окремого полку морської піхоти),

до 12-13 формувань розміром "батальйон" - в основному типу добровольчих формувань БАРС зі складу ДК.

Співставна концентрація військ противника, на даний момент, спостерігається лише на Покровському напрямку (УВ "Центр"), де діє до 10-и бригад, не менше 23-х різноманітних полків й майже 14 окремих батальйонів, додає експерт.

Ситуація на Краматорському напрямку

За інформацією експерта, противник, не зважаючи на втрати, продовжує інтенсивні атакуючі та штурмові дії по наступним напрямкам та ділянкам.

Чергова спроба активізації противника у бік міста Часів Яр розпочалася ще 4 квітня й триває дотепер.

"Південніше, між Богданівкою та Іванівським дієї найбільш "агресивна" та активна частина угрупування противника - 11-окрема десантно-штурмова бригада", - зазначає аналітик.

За його інформацією, за підтримки, зокрема, мотострілецького полку росіяни штурмують позиції наших передових підрозділів у селі Іванівське та по обох (південному та північному) його флангах. Саме вони просунулись вздовж дороги 00506 у бік східної околиці м.Часів Яр між Богданівкою та Іванівським.

Своєю чергою в районі Кліщіївки та Андріївки оперують головні сили всього 3-го армійського корпусу (АК), які намагаються відтіснити наші передові підрозділи ЗА канал Сіверський Донець-Донбас.

"Найбільш "значних" успіхів противник, протягом кількох крайніх діб, спромігся досягнути лише в районі с.Іванівське. Однак, не в самому селі, де українські війська продовжують утримувати позиції, а північніше та південніше нього. Противник активно намагається пробитися у східну частину міста Часів Яр, яка розташована східніше каналу Сіверський Донець-Донбас, діючи, як через лісовий масив між "часіком" та Іванівським, так й вздовж дороги 00506...", - пояснив експерт.

Зосередили більшу частину всього УВ "Юг": цілі росіян на Краматорському та Сіверському напрямках

Водночас, за словами аналітика, поки темпи просування противника не дозволяють казати про те, що його командування таки досягне так званих "проміжних" цілей до кінця весни-початку літа. Й таким чином, зможе приступити до безпосередньої підготовки та організації "большого летнего наступления" у бік Слов'янська та Краматорська з півдня та південно-сходу.

"Однак, судячи з всього, воно докладає для цього значних зусиль. По-суті, противник зосередив на Краматорському та Сіверському напрямках більшу частину всього УВ "Юг" - два армійських корпуси (2-й та 3-й), угрупування пдв (2 повітряно-десантні дивізії - 98-а та 106-а) а також головні сили ДК", - пояснив він.

Чи захоплять росіяни Часів Яр

На думку експерта, росіянам для виконання усіх своїх цілей буде потрібно значно більше військ за ці, що воюютьна цих напрямках наразі.

"Але, район оборони ЗСУ у м. Часів Яр (звісно, із прилеглими районами) у відношенні зручності для наступаючих, є явно "не подарунок" - достатньо укріплений, розташований на панівних висотах. Інше питання - чи вистачить у СОУ сил й засобів його утримувати? Й потім, навіть "взяття" м.Часів Яр (яке явно буде коштувати противнику "отнюдь недешево"), це - лише півсправи", - пояснив Машовець.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що окупанти, найімовірніше, готують наступ на південь. Він назвав міста, які є під загрозою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.