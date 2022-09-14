"Докорінно змінює політичну складову": що буде, якщо РФ визнає "спецоперацію" війною

Якщо Росія визнає так звану "спецоперацію" війною, то отримає ще більше негативних наслідків на міжнародній арені.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Кремль досі офіційно не оголосив війну Україні та не наважився провести загальну мобілізацію.

Про це він сказав у своєму YouTube-каналі.

За словами Жданова, офіційне оголошення війни Україні Росією "докорінно змінює всю політичну складову".

"Чи можемо ми у такому разі завдавати ударів по РФ – так. Всі цілі станують легітимними. В принципі, вони і сьогодні легітимні: як військові об'єкти, місця, звідки завдають удари (по Україні. – Ред.), місця скупчення військової техніки, зброї та особового складу. За міжнародним правом ми можемо завдавати туди вогневе ураження. Але немє команди чи політичного рішення", – зазначив експерт.

Жданов пояснив, якщо РФ офіційно називає так звану "спецоперацію" війною, ООН зобов'язана включити механізми запобігання цієї війни. Тоді Росія визнається країною-агресоркою, позбавляється права голосу в ООН і може навіть взагалі "вилетіти" з ООН.

Усі питання стосовно врегулювання війни будуть вирішуватися без Росії.

"Тобто право вето (у Радбезі ООН. – Ред.) теж забирають. І всі країни-члени ООН зобов'язані розірвати відносини з РФ: дипломатичні, економічні, фінансові, будь-які. Саме тому РФ не оголошує війни, тому що її одразу визнають агресором", – каже експерт.

Крім того, ООН буде зобов'язана виділити Україні гуманітарну і військово-технічну допомогу, аж до миротворчих сил.

"Саме тому Росія ніколи першою не вдарить по НАТО, тому що її оголосять країною-агресоркою. Саме тому РФ не оголошує війну, не проводить мобілізацію. Крім соціального вибуху це значно ускладнить зовнішньополітичну ситуацію", – підсумував Олег Жданов.

Раніше Жданов розповів, коли відбуватимуться мирні переговори Росії та України.

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