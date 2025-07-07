Доки триватиме війна в Україні і як її закінчити: пояснив політолог

Війна в Україні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Війна в Україні триватиме щонайменше до середини 2026 року. Єдиний спосіб закінчити війну — перемир’я.

Таку думку політолог Володимир Фесенко висловив у ефірі «Новини.LIVE».

Коли закінчиться війна в Україні?

«Перемир’я — єдиний спосіб завершити нинішню війну. Єдиний. Інших способів, на жаль, немає. На превеликий жаль, всі прогнози, які є зараз закордоном, у нас в тому числі, резолюція, яка в нас ухвалена, прогнози МВФ, оцінки розвідувальних структур на Заході, — війна буде тривати, скоріше за все, не тільки до кінця року, а як мінімум першу половину 26-го року», — розповів експерт.

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Він зазначив, що телефонна розмова президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним засвідчила — очільник Кремля не збирається припиняти війну. Фесенко також пояснив, як можна примусити російського диктатора до реальних перемовин про мир.

«Тому, щоби зупинити цю війну, щоби примусити Путіна до реальних переговорів, потрібно посилити Україну засобами ППО, іншими засобами. Нам треба продумати разом з партнерами, яким чином зупинити спроби російського наступу. От саме на фронті буде вирішуватись питання подальших мирних переговорів. Коли Путін зрозуміє, що він не виграє цю війну, от тоді і розпочнуться реальні переговори», — висловив переконання політолог.

Допомога від США для України

Він також прокоментував останні події навколо призупинення американської допомоги Україні.

«Вся ця ситуація засвідчила ненадійність США як постачальника зброї. І я знаю з дипломатичних джерел, що деякі європейські країни, які збиралися купувати сучасний літак американський F-35, вони призупинили це. А тому що невідомо: вони куплять цей літак, а завтра американці скажуть: „У нас з вами торгівельні проблеми, ми припиняємо постачання запчастин“. Ну, так не робиться. Так неправильно», — висловився Фесенко.

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Водночас, він переконаний, що США все ж таки передаватимуть озброєння Україні, хоча й на платній основі.

«Тому добре, що зараз ця проблема вирішується. Я сподіваюся, що вона буде вирішена. Скоріше за все, зброю від США ми будемо отримувати вже за гроші», — сказав експерт.

Він зазначив, що зараз Україні критично потрібна сучасна система ППО, оскільки щоденні масовані атаки підтверджують: без цього вижити буде складно.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський заявив, що війну бажано завершити до кінця цієї каденції Трампа, і що Київ дуже розраховує на американський вплив.

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Сам Трамп визнав, що не впевнений у здатності припинити війну в Україні. Таким чином він відійшов від передвиборчої обіцянки — завершити війну першого ж дня після другого обрання президентом США.

За словами керівника українського Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, війна триватиме цього року і перейде в наступний.