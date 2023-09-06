"Дол*****зм повний": окупанти скаржаться на неможливість отримати військовий квиток

У підрозділах УВ “Захід”, що діють на Куп’янському напрямку, облік мобілізованих військовослужбовців ведеться формально без належного контролю.

Російські окупанти скаржаться на труднощі з відновленням особистих документів після того, як вони пішли у відпустку.

Про це йдеться з перехоплення, яке оприлюднили в українській розвідці.

Як зазначається, в підрозділах УВ “Захід”, що діють на Куп’янському напрямку, облік мобілізованих військовослужбовців ведеться формально без належного контролю, внаслідок чого військовослужбовці йдуть у відпустку і водночас рахуються у складі підрозділу, що залучається до виконання завдань на передових позиціях.

“Військового квитка у мене немає. Мені сказали йти тут у "секретку", тут кадровик зробить, військовик. Я пішов, сфоткався, віддав фотографію, він каже, щоб завтра прийшов, він мене до Самари відправить отримати військовий квиток. Приходжу, а він мені каже: “Чого ти не сказав, що ти мобілізований?” Типу я не маю особистої справи. Відправив мене додому до військкомату. Там мені в конверті віддали особисту справу. Дол*****зм повний”, - бідкається російський окупант.

Нагадаємо, що в ГУР Міноборони зробили прогноз щодо обстрілів Росії восени та взимку.

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