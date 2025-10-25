Доля двох великих міст вирішиться до кінця року: тривожний прогноз військового

Покровськ / © Getty Images

До кінця року може вирішитися доля Покровська та Мирнограда.

Таку думку висловив лейтенант ЗСУ з позивним «Алекс».

За його даними, у Мирнограді ситуація не легша, ніж у Покровську. Причиною такої складної ситуації є неможливість здійснювати повноцінне логістичне забезпечення переднього краю оборони.

Водночас поки Сили оборони України тимчасово стабілізували ситуацію, однак вона досі залишається важкою.

«Противник вперся в рубежі, які він не може перетнути і продовжувати просувати для повного захоплення міста», — додав військовий.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 250 окупантів ведуть бої на вулицях Покровська, дороги до міста перебувають під контролем російських дронів.

Нагадаємо, в середині серпня окупанти повторно проникли до міста та утворили кілька точок накопичення, з яких вони рухаються далі — у районі залізниці, між Покровськом та Гришиним, а також по лінії Даченське-Новопавлівка-Гнатівка.