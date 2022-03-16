Доліталися на той світ: скільки за добу було знищено російської авіації в небі над Україною

Доліталися на той світ: скільки за добу було знищено російської авіації в небі над Україною

Повітряні Сили ЗСУ також розбили наземні скупчення військ окупантів.

Протягом останньої доби в небі над Україною військові збили російські три літаки та один гелікоптер.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Яку військову техніку та зброю знищила 15 березня протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ:

три літаки (із них два винищувачі бомбардувальники Су-34, третій не встановлено),

три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня,

один гелікоптер,

дві крилаті ракети.

"Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях. Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації, під прикриттям винищувачів здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що поблизу Харкова українські захисники збили один літак російських окупантів. Також опублікували відео, як вдалося знищити цей літак.

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