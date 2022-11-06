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"Доліталися": українські військові зі стрілецької зброї збили ворожий дрон (фото)

"Доліталися": українські військові зі стрілецької зброї збили ворожий дрон (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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"Доліталися": українські військові зі стрілецької зброї збили ворожий дрон (фото)

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Дрон збили на території Миропільської громади.

У Сумській області в неділю, 6 листопада, українські сили збили безпілотник, запущений росіянами.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Доліталися. Мінус ще один ворожий безпілотник. Сьогодні його збили бійці Миропільського ДФТГ зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Цю ж інформацію підтвердили в Оперативно-тактичному угрупованні "Суми". Там уточнили, що дрон збили в Миропільській громаді силами одного із добровольчих формувань.

"6 листопада 2022 року, опівдні, силами одного із добровольчих формувань на території Миропільської громади було збито ворожий безпілотник", - повідомили в ОТУ "Суми".

Нагадаємо, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що українські захисники збили два ворожі безпілотники, які запустили російські окупанти.

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Дата публікації
Перегляди
441
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