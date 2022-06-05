"Долітався, москалику": ЗСУ показали, як збили ворожий гелікоптер

Один влучний постріл – і втрати російських окупантів у небі зросли.

До звіту про успішне знищення ворожого гелікоптера у небі Донбасу додали відео.

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада Закарпатського легіону оприлюднила процес знищення російського вертольота.

"Долітався, москалику!.." - так підписали відео штурмовики.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сказав, що вже наступного тижня очікує хороших новин щодо постачання зброї до України.

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