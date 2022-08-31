Долітався на українській землі: ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник у небі над Херсонщиною

Пізно ввечері вівторка, 30 серпня, українські військові збили російський безпілотник, який кружляв у небі над Херсонською областю.

За попередньою інформацією, найімовірніше, це був розвідувальний літальний апарат "Форпост", який є на озброєнні у російській армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Близько 22:00 години, в небі над Херсонською областю, зенітно-ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник, імовірно "Форпост", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває другий день наступальних дій українських сил на південному напрямку. За ніч 30 серпня ЗСУ ліквідували 159 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки. Окрім того, для закріплення результатів українські захисники обстріляли три мости на Херсонщині.

Окупанти можуть втекти або здатися в полон – звернення Зеленського за 30 серпня

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.