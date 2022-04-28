Долітався: на Запоріжжі збили російський "Орлан", який коригував вогонь

Долітався: на Запоріжжі збили російський "Орлан", який коригував вогонь

У Запорізькій області українські захисники збили ворожий безпілотник "Орлан-10".

Він коригував вогонь артилерії по позиціях сил оборони та мирних селах України.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

"На Запорізькому напрямку захисники одного з підрозділів протиповіряної оборони збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", який коригував вогонь артилерії. За його допомогою ворог вів розвідку, аби обстрілювати ти не тільки українські позиції, а й мирні села за лінією фронту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російський безпілотник літає зі швидкістю до 15 км і може перебувати в повітрі до 18 годин.

Нагадаємо, у середу, 27 квітня, на південному напрямку Збройні Сили України відбили три ворожих атаки та знищили два склади боєприпасів російських окупантів.

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