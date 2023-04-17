Долітають до Москви і далі: Буданов розповів про можливості українських безпілотників

Очільник ГУР натякнув, що норми безпеки в Росії порушуються занадто часто не просто так.

Українські безпілотники здатні долати великі відстані.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю NV, розповідаючи про можливості українських БПЛА.

Очільник ГУР підтвердив, що українські дрони здатні долетіти як до столиці країни-агресора РФ Москви, так і далі вглиб території противника.

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"Долітають до Москви і далі", – зазначив він.

Водночас Буданов не став уточнювати, як саме Україна знищуватиме певні обʼєкти в Москві за допомогою БПЛА, оскільки це б розкрило певні плани й для ворога.

Буданов зауважив, що "норми безпеки" в Росії порушуються "занадто часто". "Це аномально, так просто не буває", – пояснив очільник ГУР.

Нагадаємо, Буданов заявив, що зимово-весняний наступ РФ провалився.

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