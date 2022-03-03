"Доля світу вирішується в Україні сьогодні": доброволець зі Швеції розповів, чому воює в Маріуполі

"Доля світу вирішується в Україні сьогодні": доброволець зі Швеції розповів, чому воює в Маріуполі

Путін не буде задоволений лише окупацією України, вважає шведцький доброволець.

Добровольці з усього світу прямують до України, аби стати на її захист від російської агресії. Вони впевнені ­– якщо не зупинити російських окупантів тут і зараз, то іноземні держави будуть наступними.

Про це свідчить розповідь добровольця зі Швеції, яку опублікував полк "Азов".

Також читайте До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб допомогти у війні проти російських окупантів

"Сьогодні я беру участь у воєнних операціях в Маріуполі проти російського вторгнення. Чому я тут? Це дуже просто ­– якщо ми не зупинимо московитів, вони продовжать рух на Захід. Путін не буде задоволений лише окупацією України. Він продовжить далі на Захід. І одного дня росіяни будуть біля мого кордону, біля кордонів Швеції, біля мого дому", – розповів доброволець.

"Ветерани Європи, доля Європи і, можливо, всього світу вирішується сьогодні в Україні. Тому це важливо, щоб ви до нас приєдналися в боротьбі проти російського вторгнення", ­– закликав захисник України зі Швеції.