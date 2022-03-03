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"Доля світу вирішується в Україні сьогодні": доброволець зі Швеції розповів, чому воює в Маріуполі

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"Доля світу вирішується в Україні сьогодні": доброволець зі Швеції розповів, чому воює в Маріуполі

Скриншот з відео

Путін не буде задоволений лише окупацією України, вважає шведцький доброволець.

Добровольці з усього світу прямують до України, аби стати на її захист від російської агресії. Вони впевнені ­– якщо не зупинити російських окупантів тут і зараз, то іноземні держави будуть наступними.

Про це свідчить розповідь добровольця зі Швеції, яку опублікував полк "Азов".

"Сьогодні я беру участь у воєнних операціях в Маріуполі проти російського вторгнення. Чому я тут? Це дуже просто ­– якщо ми не зупинимо московитів, вони продовжать рух на Захід. Путін не буде задоволений лише окупацією України. Він продовжить далі на Захід. І одного дня росіяни будуть біля мого кордону, біля кордонів Швеції, біля мого дому", – розповів доброволець.

"Ветерани Європи, доля Європи і, можливо, всього світу вирішується сьогодні в Україні. Тому це важливо, щоб ви до нас приєдналися в боротьбі проти російського вторгнення", ­– закликав захисник України зі Швеції.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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