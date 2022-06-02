Доля Сєвєродонецька вирішується просто зараз і стане відомою до ранку – військовий експерт

Доля Сєвєродонецька вирішується просто зараз і стане відомою до ранку – військовий експерт

У Сєвєродонецьку українські захисники продовжують героїчно чинити спротив окупантам, тривають бойові дії.

Наразі у Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, українські захисники роблять все від них можливе, аби утримати свої позиції. Доля міста стане відома вже цієї ночі.

Про це заявив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"У Сєвєродонецьку продовжується спротив, тривають бойові дії. Ми бачили, які великі сили Росія стягувала до Сєвєродонецька. Вони підійшли до Сєвєродонецька, почалися великі бої, зайшли у саме місто. Там тривають бої, але наші сили не здаються", – зазначив експерт.

Мусієнко пояснив, що поки у місті триває боротьба, не можна робити стовідсоткових висновків, що Сєвєродонецьк впаде чи вистоїть.

"Ситуація розвивається в динаміці. Ми усі бажаємо нашим оборонцям тільки успіху, і щоб вони зберегли життя. Але робити висновки можна буде лише після того, коли закінчаться бої у Сєвєродонецьку, або ситуація стане менш напруженою. А зараз сказати і передбачити перебіг подій дуже важко. Це можна буде зробити вже за кілька годин. До ранку ми будемо розуміти ситуацію в Сєвєродонецьку", – сказав Олександр Мусієнко.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти захопили 80% Сєвєродонецька, проте ЗСУ здійснили пробні контратаки.

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