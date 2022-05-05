Домашні лисиці, ігуани, удави та котики: українці за час війни потягами “Укрзалізниці” евакуювали понад 100 тисяч тварин

Домашні лисиці, ігуани, удави та котики: українці за час війни потягами “Укрзалізниці” евакуювали понад 100 тисяч тварин

В Україні за час війни потягами “Укрзалізниці” евакуювали 102 500 тварин.

Більше всього перевозять котів та собак.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Серед тварин, яких евакуювали з гарячих точок України, були домашні лисиці та свинки, ігуани, удави, єноти, тхори та нірки, каченята, равлики, черепашки та різноманітні акваріумні рибки , а також ласки.

“Українці не полишають тих, кого люблять. Залізничникам добре відомий випадок евакуації маріупольської родини з 5 дітьми та 9 собаками на початку березня. Нагадуємо, що перевезення тварин евакуаційними поїздами є безкоштовним, а для регулярних рейсів просимо оформити багажну квитанцію в касі та прихопити з собою документи на маленького друга”, - розповіли в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Укрзалізниця

Нагадаємо, що Путін 9 травня може оголосити про анексію чотирьох областей України.

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