"Домовитися з РФ не можна": Подоляк пояснив, яка зброя необхідна Україні для перемоги у війні

Війна в Україні, розпочата Росією на чолі з диктатором Путіним, має закінчуватися лише поразкою РФ. Домовитися під час переговорів із країною-терористкою про мир не можна, адже це просто - нереально.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Натомість Подоляк закликав партнерів надати Україні більше необхідної зброї й техніки.

"Не відволікайтеся на розмови про нереалістичні плани: із Росією не можна домовитися. Війна, яку Росія розпочала, має закінчитися лише її розгромом. Тому, перефразуючи Гемінґвея: "Вітаю, зброє!". У необхідних пропорціях – артилерія, бронетехніка, дрони та ракети більшої дальності", - заявив Подоляк.

Переговори з РФ

Попри численні публічні заяви кремлівської верхівки про готовність до "переговорів", коли Володимир Зеленський 12 грудня закликав Росію до Різдва закінчити війну та вивести окупаційну армію з території України, у Москві відмовилися від миру.

"Про те, що Росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови", - сказав речник диктатора РФ Пєсков.

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Крім того, Москва посилила терор проти українців. Окупанти регулярно гатять по цивільній і критичній інфраструктурі, щоб залишити людей без тепла, води і світла взимку. Так, остання масована атака РФ була 16 грудня, коли внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах України зникло електропостачання, тепло й вода. Російські загарбники випустили по Україні 76 ракет, із яких українськими захисниками було збито 60 повітряних цілей РФ.

Влучання були зафіксовано в Кривому Розі, Запоріжжі, Харкові, на Київщині, Дніпропетровщині та на Житомирщині. За даними Міненерго, росіяни пошкодили орієнтовно 9 об'єктів генерації. Крім того, було обмежено потужності атомних станцій.

Своєю чергою, голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Росія не планує домовлятися з Україною, а заяви про переговори - це "димова завіса".

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що доки росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру і вбивають мирних українців, сенсу вести переговори з агресором немає. За її словами, Україна самостійно ухвалюватиме рішення щодо проведення переговорів з країною-агресоркою Росією.

Натомість постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер пояснив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у проведенні переговорів, а хоче лише отримати час для того, щоб підтягнути сили та переозброїти свою армію для нового нападу на Україну.

А президент Франції Еммануель Макрон, який має регулярний контакт із Путним, запевняє, що союзники не закликатимуть українців до компромісу з РФ, який для них буде неприйнятним.

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