"Домовленостей не буде, війна буде завершена на полі бою" – військовий експерт

Війна Росії проти України буде завершена виключно на полі бою і виключно перемогою України.

Про це розповів воєнний експерт Петро Черник у коментарі для АрміяІnform.

"Росія терпить стратегічну поразку в українсько-російській війні. Вона зрозуміла, що вийти "з обличчям" з цієї війни вже не зможе, українців зламати неможливо. Українські Збройні сили перехопили стратегічну ініціативу по всій лінії фронту і Росія вдалася до останнього і найстрашнішого вчинку, який тільки може бути – це наведення ракетного жаху на всю інфраструктуру України, як таку. Чи досягли цілі? Не досягла і не досягне. Понад 4 тис. ракет, які випущені по Україні (за весь час – ред.), а сьогодні 75 – не змінять наш дух до боротьби", – зазначив експерт.

Черник також підкреслив, що внаслідок вчорашньої масованої атаки по України Росія кінцево підірвала свій міжнародний імідж. Тепер навіть ті скептики, які думали, що з ними можна домовлятись, уже точно зрозуміли, що з ними домовитись не можливо.

"І вже маємо дуже хороші новини, що Німеччина найближчими днями передасть перші дуже сучасні зенітно-ракетні засоби IRIS-T і ця допомога буде наростати. Більш ніж упевнений, що найближчими тижнями наша ППО суттєво покращиться. І навіть якщо Росія завдасть ще одного, другого, третього, четвертого ударів – у підсумку цілей досягнуто не буде. Вони вважають, що чим більше терору вони наводять на Україну, тим кращі для них передумови для начебто якихось домовленостей. Домовленостей не буде. Ця війна буде завершена виключно на полі бою і виключно перемогою України", - резюмував військовий експерт.

Німеччина найближчими днями надасть Україні системи ППО IRIS-T

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина має намір передати Україні найближчими днями першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня також провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Лідери держав домовилися про термінове засідання групи G7.

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