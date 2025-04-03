В Офісі президента зробили заяву, чи діють ще домовленості про припинення атак

Павло Паліса / © Associated Press

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Угода, досягнута під час перемовин у Саудівській Аравії щодо припинення атак на енергетичну й портову інфраструктуру, а також щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, на думку Києва, залишається чинною.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, який входив до складу української делегації, передає “Бабель”.

Паліса наголосив, що Україна фіксує випадки порушення цих домовленостей і передає інформацію американській стороні дипломатичними каналами.

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Він уточнив, що Україна не передавала США точний перелік об’єктів критичної інфраструктури, лише критерії їх визначення.

Говорячи про самі переговори, Паліса зазначив, що американські учасники не тиснули на українську делегацію, а були здивовані її готовністю обговорювати припинення вогню. Україна запропонувала поділити домовленості на так звані “домени” — в повітрі, на суші та на морі.

На його думку, у російської делегації на переговорах було менше повноважень і свободи дій, ніж у представників України.

Раніше повідомлялося, що Україна очікує реакції США на російські атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури, які ворог здійснює під час перемир’я. Ця реакція може бути комплексною.