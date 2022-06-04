"Дон-дон, закінчуй брехати": Гайдай звернувся до Кадирова і порадив "порахувати" бійців у Сєвєродонецьку

"Дон-дон, закінчуй брехати": Гайдай звернувся до Кадирова і порадив "порахувати" бійців у Сєвєродонецьку

Російська пропаганда кричить, мовляв, керівництво Луганської області втекло з регіону, а путінський посіпака Рамзан Кадиров заявив про "контроль над Сєвєродонецьком".

Саме з цього приводу голова Луганщини Сергій Гайдай "передав привіт" окупантам, пропагандистам, а також брехуну Кадирову і його "тік-ток військам".

Відео Гайдая про ситуацію в Луганській області та кадирівців з'явилося у його Telegram.

Приводом "передати вітання" ворогам стали висловлювання поплічника російського диктатора про те, що нібито Сєвєродонецьк перебуває під контролем російських військ, а українська влада втекла з області.

Втім, правда для росіян виявилася не такою красивою, як її описував Кадиров. Гайдай на фоні стели з написом Лисичанськ розповів, який "привіт" кадирівцям українські військові особисто "передали" в Сєвєродонецьку.

"Дон-дон, закінчуй брехати. Ти це можеш робити тільки підстаркуватому хворому діду, а не нам. Краще після бою в Сєвєродонецьку порахуй своїх бійців - у тебе там не вистачає", - сказав Гадай у відеозверненні 3 червня.

До слова, в ефірі телемарафону "Єдині новини" він розповів про деталі свого повідомлення: "По-перше, підтримав людей – показав, що всі на місцях, всі працюють. По-друге, нагадав Кадирову, що не треба нам брехати, ми ж не дід отой хворий, що у бункері сидить".

Як повідомлялося, радник голови Офіса президента Олексій Арестович розповів, що окупанти потрапили в пастку в Сєвєродонецьку, а тепер ЗСУ "рвуть" їх, як леви.

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