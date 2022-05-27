Донбас може стати безлюдним через нестриману вчасно російську агресію — Зеленський

Український президент дорікнув світовим державам за нерішучість у запровадженні антиросійських заходів, які могли б стримати РФ від повномасштабного вторгнення та припинити війну.

Через нестриману вчасно агресію Росії, яка уже вісім років веде війну проти України, регіон Донбасу, де тривають найзапекліші бої, може стати безлюдним.

Про це заявив у четвер, 26 травня, під час традиційного вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський.

За його словами, від 26 травня 2014 року і тим паче від 24 лютого цього року, коли відбулося повномасштабне вторгнення, було безліч можливостей “у тих, хто справді має для цього силу”, щоб спинити російську навалу.

“Поставити крапку і сказати: тепер Росія справді відчує повну ціну за те, що вона робить проти України, проти європейської єдності і проти свободи як такої”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський з сумом зауважив, що теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним.

“Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь. У містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце убитих і поранених в окупаційному контингенті. Усе це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, – очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія”, - констатував український лідер.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі закликав світ посилити санкційний тиск на країну-агресорку Росію через розпочату в Україні війну. За словами глави держави, за три місяці війни проти Москви досі не застосували належних санкцій - повного ембарго на імпорт та припинення торгівлі.

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