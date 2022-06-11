Донбас – останній плацдарм: в МВС заявили, що окупанти не мають сил захопити міста-мільйонники

Радник голови МВС Ростислав Смірнов розповів, що російські окупанти мають наразі лише один варіант – взяти під контроль Луганську та Донецьку області, адже захопити українські міста-мільйонники вони не зможуть.
На деяких позиціях ворожі війська взагалі почали готуватися до оборони. Тож Донбас – останній плацдарм для Росії.
Таку думку Смірнов висловив "24 каналу".
Він погодився з думкою американського генерала Бена Годжеса про те, що бої на Сєвєродонецькому напрямку та загалом на сході можуть стати останнім наступом окупантів.
"У них вже немає ні особового складу, ні озброєння, щоб захоплювати міста-мільйонники. Вони не зможуть вже захопити ні Запоріжжя, ні Миколаїв", – запевнив радник голови МВС.
Він також розповів, що російські військові почали вже зводити фортифікаційні споруди на тих позиціях, де вони зараз перебувають. Тобто – готуються до позиційної та оборонної війни.
"Але проблема в іншому – оборонятися ми можемо, відстояти свої позиції можемо, але немає достатньо важкого озброєння, щоб йти в контрнаступ", – зауважив Смірнов.
Водночас він повідомив, що постачання озброєння допомогли українським військовим стабілізувати ситуацію на сході та зберегти позиції в Сєвєродонецьку.
Нагадаємо, раніше Годжес заявив, що російська армія втратила наступальний потенціал, а українські війська змогли зупинити просування окупантів майже на всіх напрямках.
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