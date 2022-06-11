Донбас – останній плацдарм: в МВС заявили, що окупанти не мають сил захопити міста-мільйонники

Донбас – останній плацдарм: в МВС заявили, що окупанти не мають сил захопити міста-мільйонники

Радник голови МВС Ростислав Смірнов розповів, що російські окупанти мають наразі лише один варіант – взяти під контроль Луганську та Донецьку області, адже захопити українські міста-мільйонники вони не зможуть.

На деяких позиціях ворожі війська взагалі почали готуватися до оборони. Тож Донбас – останній плацдарм для Росії.

Таку думку Смірнов висловив "24 каналу".

Він погодився з думкою американського генерала Бена Годжеса про те, що бої на Сєвєродонецькому напрямку та загалом на сході можуть стати останнім наступом окупантів.

Також читайте Україна здатна витіснити Росію з Донбасу – міністр оборони Британії

"У них вже немає ні особового складу, ні озброєння, щоб захоплювати міста-мільйонники. Вони не зможуть вже захопити ні Запоріжжя, ні Миколаїв", – запевнив радник голови МВС.

Він також розповів, що російські військові почали вже зводити фортифікаційні споруди на тих позиціях, де вони зараз перебувають. Тобто – готуються до позиційної та оборонної війни.

"Але проблема в іншому – оборонятися ми можемо, відстояти свої позиції можемо, але немає достатньо важкого озброєння, щоб йти в контрнаступ", – зауважив Смірнов.

Водночас він повідомив, що постачання озброєння допомогли українським військовим стабілізувати ситуацію на сході та зберегти позиції в Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, раніше Годжес заявив, що російська армія втратила наступальний потенціал, а українські війська змогли зупинити просування окупантів майже на всіх напрямках.

Читайте також:

Попит на електропечі та кип'ятильники - жителька Краматорська Марина Романцова розповіла про життя без газу