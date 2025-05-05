Донбас перебуває на межі водної катастрофи: чи є реакція РФ

Водосховище / Ілюстративне фото

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Український Донбас перебуває на межі водної катастрофи. Вона, найімовірніше, може відбутися вже цього літа.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський.

Дата публікації 09:33, 05.05.25 Кількість переглядів 3 Донбас на межі водної катастрофи

За його словами, усі розташовані поруч із Донецькою агломерацією водосховища вичерпані. Води нема вже зараз, а спекотні посушливі місяці лише попереду.

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“Майже повністю викачали водосховище на Нижньому Кринку. Колись я часто туди їздив, а тепер виявляється, його більше немає. На березі там можна було орендувати будиночки, але тепер у цьому немає сенсу”, — зазначив журналіст.

Побудований із Росії водовід розвалився і фактично не функціонує.

“Росія захопила Донбас, але не може забезпечити його водою”, — завершив Казанський.

Нагадаємо, у Донецькій області на Покровському напрямку ЗСУ нещодавно просунулися вулицею Леніна в західній частині Новоєлізаветівки та звільнили село Надіївка (на захід від Новоєлізветівки).