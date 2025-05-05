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- Війна
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Донбас перебуває на межі водної катастрофи: чи є реакція РФ
Росія захопила Донбас, але не може забезпечити його водою.
Український Донбас перебуває на межі водної катастрофи. Вона, найімовірніше, може відбутися вже цього літа.
Про це повідомляє журналіст Денис Казанський.
За його словами, усі розташовані поруч із Донецькою агломерацією водосховища вичерпані. Води нема вже зараз, а спекотні посушливі місяці лише попереду.
“Майже повністю викачали водосховище на Нижньому Кринку. Колись я часто туди їздив, а тепер виявляється, його більше немає. На березі там можна було орендувати будиночки, але тепер у цьому немає сенсу”, — зазначив журналіст.
Побудований із Росії водовід розвалився і фактично не функціонує.
“Росія захопила Донбас, але не може забезпечити його водою”, — завершив Казанський.
Нагадаємо, у Донецькій області на Покровському напрямку ЗСУ нещодавно просунулися вулицею Леніна в західній частині Новоєлізаветівки та звільнили село Надіївка (на захід від Новоєлізветівки).