"Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано!": Зеленський звернувся до мешканців окупованих територій

"Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано!": Зеленський звернувся до мешканців окупованих територій

Президент закликав їх боротися за свої права, за свою свободу, за Україну.

Під час відеозвернення у суботу, 5 березня, президент України Володимир Зеленський російською мовою звернувся до українців з окупованих територій.

"Донбас! Згадай, як про тебе говорили: Донбас ніхто не ставив на коліна. І нікому поставити не дано! Ці слова у Донецьку та Луганську знає кожен. Їх часто повторювали. Раніше. А що зараз? Донбасе, зараз саме час! Ми звертаємось до всіх людей на тимчасово окупованих територіях. До всіх, хто чує нас. Комусь не стерли пам'ять пропагандою. Кому не заплющили очі страхом. Кому не знівечили душу цинізмом", - зазначив він.

Президент закликав людей боротися за свої права, за волю, за Україну. Разом із Херсоном. Разом із Бердянськом. Разом із Києвом та всіма іншими українськими містами, які цінують життя, а не бояться всього.

"Я знаю, що багато хто з вас повірив, що Україна вас нібито ненавидить. Нібито нападатиме. Нібито знищуватиме. Брехуни на російському телебаченні говорять про це щодня. Брехуни. Це їхня робота – брехати щодня вам. Але це не має бути вашою долею", - резюмував президент.