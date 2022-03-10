Донеччина здригалась від російського залізяччя: обстріли лікарні в Маріуполі та Іскандери в Краматорську

Донеччина здригалась від російського залізяччя: обстріли лікарні в Маріуполі та Іскандери в Краматорську

Не вщухають бої у Волноваському району.

Авіаційний удар по лікарні та пологовому, в Маріуполі під звалами ще можуть лишатися породіллі та діти. Рятувальники досі працюють на місці авіаударів. Російська авіація скинула авіабомбу після обіду, коли у пологовому було повно породіль та персоналу. Повітряного бомбардування також зазнала центральна частина міста. А в напрямку Краматорська окупанти застосували балістичну ракету з комплексу «Іскандер».

Про це йдеться в ТСН.

Завалені кабінети, вщент розтрощені меблі та вибиті вікна – росіяни з неба поцілили у пологовий будинок. Тих, хто опинився поряд під час авіанальоту, просять доставляти поранених до найближчих вцілілих лікарень.

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Величезна вирва діаметром з десяток метрів, майже завалена будівля лікарні і десятки постраждалих – такі наслідки по собі лишає повітряне бомбардування.

«Зараз постраждалі - це 17 осіб персоналу та породілля, по дітям та жертвам нема інформації поки», - каже голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Цинічний обстріл лікарень та пологового російські війська здійснили, аби їх залякати – впевнені мешканці міста. Зрівняти Маріуполь з землею окупанти намагаються від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Містяни більше тижня не мають води, електроенергії та частково знаходяться без зв’язку. Це вже гуманітарна катастрофа.

«Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Маріуполь, не дають цивільному населенню виїхати з міста безпечно», - кажуть військові.

Перемовини щодо припинення обстрілів, аби евакуювати мирне населення російська сторона постійно зриває.

Наші оборонці відбивають атаки ворога та намагаються вчасно розміновувати територію, куди падали російські снаряди. Натомість обстріли не вщухають. Крім того на підступах до Маріуполя місцеві помічають колону російської техніки.

«Мангуш - йдуть колони техніки у напрямку до Маріуполя, танки, БТР, польова кухня, щоб не просто взяти місто в кільце, як воно фактично є, а підтягувати сили для наступу на Маріуполь», - додає Кириленко.

Окрім зухвалого авіанальоту на пологовий будинок, лікарню та численні об'єкти цивільної інфраструктури в Маріуполі, Донеччина здригалась від російського залізяччя. В напрямку Краматорська окупанти випустили балістичну ракету типу Іскандер. Її вчасно перехопила наша система ППО. Хвостова частина комплексу впала не у житлову зону, тому вдалося уникнути людських жертв та постраждалих. Наразі на місці події працюють вибухотехніки. Вони вкотре нагадують громадянам не торкатись уламків від ракет та снарядів, адже вони можуть будь-якої миті здетонувати.

Не вщухають бої у Волноваському району. Російські війська накривають це місто з окупованого Трудівського. Очільник Донецької ОДА констатує, у місті вже немає жодної вцілілої будівлі.

«Як такого міста з будинками приватного сектору та багатоповерхівками вже немає, воно розбито вщент», - каже голова ОДА.

Попри важкі бої наші армійці гідно тримають оборону на Донецькому і Луганському напрямках. Напередодні екіпаж російського танка з БРТром були знищені нашими військовими. Українська артилерія із залпами гармат працюють вміло. А ворожі намагання прорвати україсньку оборону закінчуються миттєво.

ТСН.ua

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