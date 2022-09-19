Донецьк потрапив під потужний обстріл: окупанти заявляють про загибель 13 людей

Окупований Донецьк сьогодні, 19 вересня, потрапив під обстріл.

За попередніми даними окупантів, внаслідок обстрілу на пл. Бакинських Комісарів у Куйбишевському районі загинули 13 людей. Кількість поранених уточнюють.

Очільник Одеської ОВА Сергій Братчук у Телеграм-каналі теж повідомив про обстріл, але не вказав про кількість загиблих і поранених.

"Окупанти знову обстріляли тимчасово окупований Донецьк. Напередодні, за традицією, росіяни створюють так зване інформаційне алібі, а потім здійснюють нову провокацію проти України", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що армія Російської Федерації не припиняє атакувати Донецьку область. Росіяни продовжують бити по області з артилерії і авіації, а також використовують ракети. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє мирних мешканців.

Окупанти в Донецьку тимчасово, а Україна і життя на Донбас повернуться обов'язково!

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