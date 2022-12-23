Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Донецьк – знову під обстрілом: частина міста залишилась без світла (фото, відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
247
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Донецьк – знову під обстрілом: частина міста залишилась без світла (фото, відео)

Фото з соцмереж

У місті пошкоджені будівлі та авто.

Окупований Донецьк знову зазнав обстрілу ввечері 23 грудня, після чого в частині міста зникла електроенергія.

Про це інформують місцеві пабліки.

Під обстріл потрапив Київський район міста: зокрема, вулиці Таманського та Університетська. Зафіксовані прильоти в будівельний магазин, також пошкоджені інші будівлі та розтрощені автомобілі, про що свідчать опубліковані фото. 

У Мережі також опублікований відеозапис, у якому – майже суцільна темрява. Автор відео повідомляє, що частина міста залишилась без електрики. 

Зауважимо, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України окупований від 2014 року Донецьк періодично обстрілюється, внаслідок чого є жертви та руйнування. Однак характер обстрілів свідчить про те, що вони ведуться з окупованих росіянами територій. Експерти оцінюють що таким чином загарбники можуть "мотивувати" місцевих жителів бо війни.

Читайте також:

Мапа війни на 23 грудня: обстріли Донеччини

Мапа війни на 23 грудня: обстріли Донеччини

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
247
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація