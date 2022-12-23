Донецьк – знову під обстрілом: частина міста залишилась без світла (фото, відео)

Окупований Донецьк знову зазнав обстрілу ввечері 23 грудня, після чого в частині міста зникла електроенергія.

Про це інформують місцеві пабліки.

Під обстріл потрапив Київський район міста: зокрема, вулиці Таманського та Університетська. Зафіксовані прильоти в будівельний магазин, також пошкоджені інші будівлі та розтрощені автомобілі, про що свідчать опубліковані фото.

У Мережі також опублікований відеозапис, у якому – майже суцільна темрява. Автор відео повідомляє, що частина міста залишилась без електрики.

Зауважимо, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України окупований від 2014 року Донецьк періодично обстрілюється, внаслідок чого є жертви та руйнування. Однак характер обстрілів свідчить про те, що вони ведуться з окупованих росіянами територій. Експерти оцінюють що таким чином загарбники можуть "мотивувати" місцевих жителів бо війни.

Читайте також:

Мапа війни на 23 грудня: обстріли Донеччини