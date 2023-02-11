Донецьк – знову під обстрілом: спалахнула пожежа, є руйнування (фото, відео)

На викладених у Мережу кадрах помітні суттєві пошкодження житлових будинків.

Окупований Донецьк вкотре був обстріляний вдень 12 лютого, після чого в місті спалахнула пожежа.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Зокрема, в повідомленнях вказано, що під обстріл потрапив Петровський район Донецька. На опублікованих фото й відео зафіксовані чималі руйнування будівель. Над містом здіймається чорний дим.

Місцеві пабліки повідомляють про загибель жінки і про ще одну людину під завалами, однак офіційного підтвердження цього немає.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Росії визнали, що вони свідомо масовано атакують українські міста ракетами та б'ють по енергетичних об'єктах, щоб вивести із ладу енергосистему.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом 10 лютого Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України, випустивши 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі.

Читайте також:

На Донеччині затримали торговця гранатами

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.