Донецька область: за добу окупанти вбили одного цивільного, ще 8 - поранені

Донецька область: за добу окупанти вбили одного цивільного, ще 8 - поранені

На території Донецької області 26 червня від рук окупантів загинула щонайменше одна людина.

Протягом цієї доби, 26 червня, російські окупанти вбили щонайменше одного мирного мешканця Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, одна людина загинула у Новолуганському. Ще 8 людей сьогодні дістали поранення.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 535 цивільних і 1376 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Раніше радник керівника ОП Олексій Арестович оцінив шанси окупантів захопити Луганську та Донецьку області.

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