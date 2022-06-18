Донецька область: за добу окупанти вбили одну людину та понад 10 осіб поранили

Донецька область: за добу окупанти вбили одну людину та понад 10 осіб поранили

Впродовж поточної доби, 18 червня, від рук російських військових на Донеччині загинула одна людина, 11 осіб отримали поранення.

Як зазначають у Донецькій ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Такі дані наводить голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення. Також у Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини", - йдеться у повідомленні посадовця.

Раніше повідомляли, що російські окупанти готові до наступу на Слов'янськ і Краматорськ і найближчим часом можуть спробувати штурмувати міста. За даними мера Слов'янська Вадима Ляха, лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донецьк.

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