Донецька область: за добу окупанти вбили щонайменше одного цивільного і ще трьох поранили

На території Донецької області 12 червня загинули одна людина.
Протягом цієї доби, 12 червня, російські окупанти вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Так, за добу росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара і поранили ще трьох.
Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 494 цивільних і 1277 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Раніше повідомлялося, що у Лисичанську військові РФ вбили 6-річну дитину.
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