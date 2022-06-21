Донецька область: за добу окупанти вбили щонайменше одного цивільного, ще 15 поранено

Донецька область: за добу окупанти вбили щонайменше одного цивільного, ще 15 поранено

На території Донецької області 21 червня загинула щонайменше одна людина.

Протягом цієї доби, 21 червня, російські окупанти вбили ще одного мирного мешканця Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, загинув цивільний у Часовому Ярі. Ще 15 людей сьогодні дістали поранення.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 516 цивільних і 1352 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Вчора, 20 червня, окупанти вбили трьох цивільних жителів Донеччини.

Раніше Генштаб повідомив про дії росіян на Донеччині.

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