Донецька залізниця обмежила рух потягів до станції Фенольна через ранковий ворожий артобстріл

Донецька залізниця обмежила рух потягів до станції Фенольна через ранковий ворожий артобстріл

На щастя, ніхто не постраждав - працівників станції евакуювали у сховища.

Донецька залізниця через обстріли бойовиків залізничної станції Скотувата тимчасово обмежила рух приміських пасажирських та вантажних потягів до станції Фенольна.

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Як повідомила Донецька регіональна філія "Укрзалізниці", 18 лютого з непідконтрольної території знову почалися обстріли українських міст на Донеччині.

"Близько 8 години ранку неподалік від залізничної станції Скотувата почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження руху потягів пов'язане з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами.

Нагадаємо, минулої доби, 17 лютого, на Донбасі російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.

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