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Донецький та Слов'янський напрямки: росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ

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Донецький та Слов'янський напрямки: росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Слов'янському та Донецькому напрямках.

На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на створенні умов для відновлення наступу.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 22 травня.

Там росіяни продовжили обстріли населених пунктів по лінії зіткнення. На окремих ділянках вони намагалися провести розвідку боєм, але зазнали втрат та відступили.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Раніше в Генштабі повідомили, що окупанти посилюють контроль над українсько-російським кордоном у Брянській та Курській областях.

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