Донька Кузьми Скрябіна виставила на аукціон особисту річ музиканта, аби допомогти ЗСУ

Донька українського музиканта, лідера гурту "Скрябін" Андрія "Кузьми" Кузьменка – Барбара – виставила на аукціон особисту річ легендарного артиста.

На благодійний аукціон вона передала футболку зірки з написом Georgia. У ній Кузьма, зокрема, виступав на фестивалі "Файне місто" 2014 року. Тоді співак зі сцени послав Путіна.

Про це Барбара повідомила на своїй cторінці в Instagram.

instagram.com/kuzmenko_barbara

"Друзі, ми з родиною вирішили передати на аукціон футболку мого батька. В ній він запалював концерти ще далекого 2014 року. Зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ та медикаменти для тих, хто їх потребує", – зазначила донька покійного артиста.

instagram.com/kuzmenko_barbara

Зі свого боку, організатори аукціону повідомили, що гроші підуть на авто для ЗСУ та до Благодійного фонду ім. Кузьми Скрябіна, який займається закупівлею медикаментів та медичного обладнання для потреб військових та цивільного населення.

Стартова ціна лота становить 2000 гривень, а мінімальний крок — 500 грн. Аукціон триватиме до 7 травня.

Нагадаємо, не так давно репер та продюсер Потап пригадав слова покійного музиканта Кузьми Скрябіна про війну в Україні. На своїй сторінці в Instagram ПТП розмістив архівне інтерв'ю Андрія Кузьменка, де легендарний співак говорить про бойові дії на сході та владу.

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