Донька актора-путініста Машкова засудила батька та закликала росіян зупинити війну

Донька артиста живе в США.

Донька відомого російського актора, який підтримує політику Путіна, Володимира Машкова – Марія – засудила батька.

Зокрема, Володимир Машков публічно підтримує війну в Україні, яку розв'язав Путін. Разом з тим, він намагається нав'язати свої погляди доньці, яка живе в США та підтримує українців. Він телефонував Марії, закликав її негайно повернутися до РФ та перепросити у росіян. Маша, яка знімалась у "Кріпосній", засудила батька за те, що він підтримує війну в Україні.

"Це просто незбагненно та сюрреалістично. Те, що так багато росіян, разом з ними й мій тато, вважають, що насильство хоч якось виправдане. У мене через це просто розбивається серце", - сказала акторка в інтерв'ю CNN.

Разом з тим артистка закликала росіян зупинити війну.

"Я розумію, що мені говорити легко, мене не заберуть автозаком, максимум оголосять зрадником і ворогом народу. Нас багато, ми обов'язково впораємося, ми зможемо зупинити цю жахливу, несправедливу війну, яку розпочав наш президент. Зупиніть війну, батька", - розповіла акторка.

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