Донька розповіла про долю своїх батьків, які у момент ракетного удару по Дніпру були вдома: фото

Батьки молодої дніпрянки Сабіни Дорош, яка три місяці тому народила дитину, на щастя, живі, але отримали значні поранення.

Мешканка Дніпра Сабіна Дорош повідомила про долю своїх батьків, які у момент ракетного удару по дев'ятоповерхівці були вдома.

Молода жінка, яка три місяці тому народила дитину, розповіла, що її батьки, на щастя, живі, але отримали поранення.

Про це Сабіна повідомила в Instsgram.

"Тато досі у реанімації після влучення ракети до будинку у Дніпрі, де розташована його квартира. Ситуація важка, навіть втративши все, він не перестає посміхатися і вірить у світле майбутнє", — написала жінка.

Маму Сабіни вже перевели із реанімації до звичайної палати, але її стан залишається важким.

Російський ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпру

14 січня Росія обстріляла Дніпро. Ворожа ракета Х-22 влучила у дев'ятиповерхівку, зруйнувавши цілу секцію будинку та вбивши щонайменше 40 людей. Пошукова операція триває.

ТСН.ua зібрав наявну інформацію про жертв російського ракетного удару.

Станом на 16:00 16 січня від російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі загинули 40 людей, серед них - 3 дитини. Ще 76 осіб травмовано, з них 14 – діти.

Як повідомили в ДСНС України, отримано 46 повідомлень про безвісти зниклих людей, з яких перебування 17 осіб встановлено, доля 29 осіб ще з'ясовується.

Було врятовано 39 осіб, з них 6 дітей.

СБУ встановила прізвища російських льотчиків, причетних до ракетного удару по Дніпру.

Після влучання ракети в багатоповерхівку в Дніпрі правоохоронці виявили підозрілих перехожих, які, за попередньою інформацією, незадовго до трагедії фотографували один з об’єктів енергетичної інфраструктури. За неофіційними даними, йдеться про підлітків, які могли бути учасниками інтернет-гри, створеної росіянами з метою виявлення саме таких об’єктів.

39 врятованих: з-під завалів у Дніпрі не втрачають надії дістати живих людей

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