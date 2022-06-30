Донька рятувальника, який постраждав під час ліквідації наслідків удару по ТЦ у Кременчуці, теж потрапила під обстріл

Донька рятувальника, який постраждав під час ліквідації наслідків удару по ТЦ у Кременчуці, теж потрапила під обстріл

У Кременчуці під час розбирання завалів ТЦ "Амстор", який розбомбили російські окупанти 27 червня, постраждало кілька рятувальників. Донька одного із них теж бачила момент "прильоту" російської ракети.

На щастя, донька рятувальника не постраждала внаслідок ворожого удару.

Про це розповів сам рятувальник під час розмови із заступником голови МВС Євгеном Єніним.

Станіслав каже, що вже ветеран у своїй професії, працює надзвичайником від 1997 року.

"Донька моя...Так вийшло... Потрапила теж під той обстріл.... Вона вийшла на зупинці біля залізничного вокзалу - якраз навпроти "Амстору". Вона почала йти додому і стався перший приліт. Проте вона сконцентрувалась, згадала мої настанови... упала на землю... для неї все пройшло нормально", - розповів він.

Він розповів, що після ракетного удару в ТЦ була велика задимленість.

"Піднялися пари гару, велика температура і я хапонув повітря і відчув слабкість. На моєму напрямку постраждалих не знайшли. Люди усі живі та цілі", - поділився він.

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області. У приміщенні перебувала понад тисяча цивільних.

Стало відомо, що серед поранених внаслідок ракетного обстрілу РФ по ТЦ "Амстор" є дитина.

Як повідомлялося, Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.

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