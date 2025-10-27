ТСН у соціальних мережах

Донька спецпредставника США висміяла "оборону Кремля" (фото)

Донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Меган Моббс висміяла фото російської мобільної вогневої групи біля Кремля.

Мобільна вогнева група

Мобільна вогнева група / © із соцмереж

Донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога — Меган Моббс — висміяла світлину, на якій російська мобільна вогнева група нібито охороняє Кремль.

Свою реакцію вона опублікувала в соцмережі X у понеділок, 27 жовтня.

“Стривайте. Мене запевняли, що Росія — це наддержава. “Київ за три дні“ перетворилося на двох чуваків, які захищають Москву. Ганьба”, — написала Моббс.

Фото, про яке йдеться, напередодні, 26 жовтня, поширили кремлівські пабліки. На ньому видно двох озброєних чоловіків поруч з автівкою біля Кремля, яких представили як мобільну вогневу групу. Зображення швидко поширилося Мережею, викликавши хвилю іронічних коментарів і жартів про “наддержаву, яку охороняють двоє людей”.

Раніше OSINT-аналітики виявили різке зростання кількості позицій засобів протиповітряної оборони навколо російської столиці. За останні два місяці з’явилася щонайменше 21 нова позиція у радіусі до 50 км від Москви.

Також нагадаємо, що увечері в неділю, 26 жовтня, столицю Російської Федерації атакували безпілотники. Очевидці повідомляють про стовп диму, який з’явився над Москвою.

