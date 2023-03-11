Донька залишилась без матері: у Гостомелі прощатимуться із загиблою під Бахмутом Тетяною Фесенко з позивним Мурка (фото)

У жінку, яка перебувала в окопі, потрапив снаряд. У цей час її чоловік отримав контузію, проте доповз до коханої й 2,5 км ніс її разом із кумами до пункту евакуації.

У Гостомелі під Києвом прощатимуться із загиблою під Бахмутом Тетяною Фесенко з позивним "Мурка".

Захисниця служила разом з чоловіком, який написав, що його жінка стала ангелом. Разом з тим він згадав про їхню спільну доньку, яка тепер буде виховуватись без матері.

Про загибель військової повідомила волонтерка Юлія Кухова, а про прощання – Влад Логвиненко, передає Big Kyiv.

Відомо, що Тетяна Фесенко з позивним "Мурка" загинула 5 березня на війні з російськими окупантами під Бахмутом. У жінку, яка перебувала в окопі, потрапив снаряд. У цей час її чоловік отримав контузію, проте доповз до коханої й 2,5 км ніс її разом із кумами до пункту евакуації.

Гостомельчанка пішла на фронт захищати Україну з першого дня війни, 24 лютого. Вона добровільно воювала у розвідувальному батальйоні пліч-опліч зі своїм чоловіком.

Захисниці було 30 років.

У 2014 році Тетяна познайомилася з майбутнім чоловіком, проте незабаром Володимир пішов на фронт добровольцем. Після повернення з АТО пара одружилася й у них народилася донька. Жили вони у Мостищах на Київщині, а три роки тому переїхали у столицю.

24 лютого Тетяна та її чоловік відправили свою дитину з рідною їм людиною за кордон і дали їй нотаріальну довіреність на випадок того, якщо обидвоє загинуть, щоб вона могла законно удочерити їх 8-річну дочку.

"Я втратив свою красуню, найкращу у світі дружину та матір нашої доньки. Вона стала ангелом, який буде дивитися на мене та нашу доньку, та завжди буде поруч у наших сердечках. Я обов’язково зустрінусь з тобою, моя кохана Мурочка", – написав у соцмережі Володимир.

Прощання з Героїнею відбудеться 11 березня в Гостомелі на Алеї Слави о 14:00.

Нагадаємо, 10 березня у Києві прощалися з легендарним воїном Да Вінчі.

Читайте також: