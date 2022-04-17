Допомагала виїхати за кордон чоловікам: на Дніпропетровщині затримали жінку, яка підробляла документи та медичні довідки

Затриману доставили до Служби безпеки України.
На Дніпропетровщині правоохоронці затримали жінку, яка підозрюється у підробці документів. Місцева мешканка допомагала чоловікам під час воєнного часу виїжджати за кордон.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, підозрілих мешканців області правоохоронці перевіряють на можливість участі у диверсійно-розвідувальних групах чи підтримці “русского міра”.
Під час одного з таких рейдів правоохоронці затримали жінку, яка могла надавати послуги з підробки медичних довідок та документів, завдяки яким чоловіки могли виїхати за кордон.
“Затриману доставили до Служби безпеки України. Також затримано мешканця міста Нікополь, який на подвір’ї будинку стріляв у повітря зі стартового пістолета. Загалом за минулу добу розкрито чотири тяжкі злочини, серед яких – нанесення мешканцю Новомосковського району смертельних тілесних ушкоджень”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині змінилася тривалість комендантської години.
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