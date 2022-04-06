Допомагали руйнувати місто: депутати від "ОПЗЖ" в Маріуполі були інформаторами ворожої армії

Колаборанти не просто підтримали ворога, але й коригували обстріли критичної цивільної інфраструктури міста.
Маріупольські депутати від партії “Опозиційна платформа — За життя” (“ОПЗЖ”) надавали інформаційну підтримку окупаційній ворожій армії, фактично коригуючи вогонь, яким було знищено критичну інфраструктуру міста, що призвело до гуманітарної катастрофи.
Про це повідомили у міській раді Маріуполя, назвавши прізвища колаборантів.
У повідомленні нагадали, що з перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста.
“Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів”, - перерахували у міській раді Маріуполя.
Як виявилося, допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу п’ятеро депутатів від “ОПЗЖ”:
- Костянтин Іващенко;
- Дмитро Хаджинов;
- Євген Хармишев;
- Наталія Сотнікова;
- Олена Карпенко.
“Зараз спільники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти планують провокацію у Маріуполі, щоб звинуватити Україну та ЗСУ. Головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально переключити увагу аудиторії.
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