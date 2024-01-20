Допомагали тікати поза межами КПП: на Закарпатті викрили чергову схему виїзду ухилянтів

У Закарпатській області 33-річний мешканець Берегівського району організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України. Зловмисник залучив у спільники місцевих чоловіків – ділки забезпечували перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Кожен із фігурантів схеми виконував окреме завдання у забезпеченні функціонуванні "коридору" до країн Європи. Для уникнення блокпостів на прикордонних ділянках організатор схеми саджав ухилянтів на потяг, який прямував до визначеного населеного пункту за кілька кілометрів від українсько-румунського кордону. Там на чоловіків вже чекав інший учасник злочинної групи, завданням якого було довезти клієнтів до лінії державного кордону.

17 січня оперативники затримали одного з учасників злочинної групи під час спроби переправити двох громадян до Румунії в обхід пункту пропуску.

Ще одного фігуранта правоохоронці затримали за місцем його проживання, де, серед іншого, виявили 7000 доларів, які зловмисник отримав від ухилянтів за організацію виїзду.

Організатора незаконного каналу переправлення та його посібника, який виконував роль таксиста, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Правоохоронці також встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, СБУ заблокувала ще три схеми втечі ухилянтів за кордон – подробиці.

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