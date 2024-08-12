Допомагатимуть цивільним росіянам?: Зеленський доручив розробити гуманітарний план для Курщини

Зеленський доручив міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ "підготувати гуманітарний план для території проведення операції".

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ньому глава держави вперше прямо підтвердив операцію ЗСУ у Курській області РФ.

Про це він розповів у своєму Telegram.

Серед іншого Зеленський доручив підготувати гуманітарний план для Курської області.

"Доповідь головкома Сирського щодо операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції", – повідомив президент.

Головком Олександр Сирський своєю чергою заявив, що Сили оборони продовжують проведення наступальної операції в Курській області.

"На цей момент під нашим контролем перебуває близько 1000 кілометрів квадратних території РФ. Ситуація під нашим контролем", – сказав Сирський.

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Раніше експерт відповів, на якому етапі перебуває операція на Курщині.

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