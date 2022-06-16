Допомагав окупантам, а потім переховувався: у Харкові затримали експоліцейського-зрадника

У Харкові затримали колишнього поліцейського, який співпрацював з російськими окупантами.
Він агітував місцевих жителів співпрацювати з росіянами та вступати до лав так званої "народної міліції". Згодом колаборант втік на підконтрольну Україні територію та переховувався по селах.
Про це повідомляє ДБР.
Слідство встановило, що в тимчасово окупованому селищі Шевченкове Куп’янського району колаборант активно співпрацював з окупантами. Він агітував місцевих вступати до лав зрадників та ремонтував техніку загарбників. Згодом зрадник втік на підконтрольну Україні територію та переховувався. Проте його затримали.
Експравоохоронця підозрюють у державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську лише незначна кількість освітян перейшла на бік ворога, з ними вже припинені трудові відносини.
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