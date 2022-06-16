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Допомагав окупантам, а потім переховувався: у Харкові затримали експоліцейського-зрадника

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Допомагав окупантам, а потім переховувався: у Харкові затримали експоліцейського-зрадника

Фото: Державне бюро розслідувань

У Харкові затримали колишнього поліцейського, який співпрацював з російськими окупантами.

Він агітував місцевих жителів співпрацювати з росіянами та вступати до лав так званої "народної міліції". Згодом колаборант втік на підконтрольну Україні територію та переховувався по селах. 

Про це повідомляє ДБР. 

Слідство встановило, що в тимчасово окупованому селищі Шевченкове Куп’янського району колаборант активно співпрацював з окупантами. Він агітував місцевих вступати до лав зрадників та ремонтував техніку загарбників. Згодом зрадник втік на підконтрольну Україні територію та переховувався. Проте його затримали. 

Експравоохоронця підозрюють у державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську лише незначна кількість освітян перейшла на бік ворога, з ними вже припинені трудові відносини.

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