Допомагав окупантам: депутату Херсонської облради повідомлено про підозру в держзраді

Допомагав окупантам: депутату Херсонської облради повідомлено про підозру в держзраді

Керівник Київської міської прокуратури заочно повідомив про підозру депутату Херсонської обласної ради в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чиновник пішов на співпрацю з російськими окупантами.

Правоохоронці встановили, що після вторгнення Росії депутат задля збереження свого статусу вступив у контакт із представниками ворожих армії та спецслужб, які перебувають на захопленій території Херсонської області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

Так, задля виконання поставлених окупантами завдань, 16 квітня депутат облради допомагав у захопленні будівлі однієї з міських рад на території області. Чиновник також впливав на патріотично налаштованих місцевих жителів задля того, що вони не чинили спротив окупантам в організації роздавання так званої гуманітарної допомоги.

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Крім того, підозрюваний надав російським окупантам інформацію про місцевого жителя, який стояв на захисті інтересів громади. Завдяки діям депутата загарбники незаконно позбавили волі цього чоловіка.

Досудове розслідування проводять слідчі київської поліції.

Нагадаємо, російські окупанти виклали в Мережу відео допиту викраденого ними жителя Олешків Херсонської області Сергія Мороза. На відео зафіксовані тортури із застосуванням електричного струму.

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