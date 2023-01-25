Допомагав окупантам продавати награбоване майно: СБУ викрила колаборанта з Миколаївщини

Зрадник погорів на хабарі
Служба безпеки України 25 січня викрила колаборанта з Миколаївщини. Зрадник допомагав окупантам продавати награбоване майно.
Про це СБУ повідомила у своєму Telegram-каналі.
За даними службовців, чоловіка викрили на хабарі. За кошти він намагався уникнути тюрми під час слідства.
"Під час досудового розслідування фігурант запропонував гроші слідчому СБУ за "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності. Після отримання "пропозиції" офіцер української спецслужби одразу доповів про це своєму керівництву", - повідомили у пресслужбі.
Затриманим виявився мешканець Снігурівки Миколаївської області. Перебуваючи у місті, він підтримував окупантів.
СБУ вдалося затримати злочинця під час стабілізаційних спроби передачі першої частини неправомірної вигоди.
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