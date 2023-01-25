Допомагав окупантам продавати награбоване майно: СБУ викрила колаборанта з Миколаївщини

Служба безпеки України 25 січня викрила колаборанта з Миколаївщини. Зрадник допомагав окупантам продавати награбоване майно.

Про це СБУ повідомила у своєму Telegram-каналі.

За даними службовців, чоловіка викрили на хабарі. За кошти він намагався уникнути тюрми під час слідства.

"Під час досудового розслідування фігурант запропонував гроші слідчому СБУ за "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності. Після отримання "пропозиції" офіцер української спецслужби одразу доповів про це своєму керівництву", - повідомили у пресслужбі.

Затриманим виявився мешканець Снігурівки Миколаївської області. Перебуваючи у місті, він підтримував окупантів.

СБУ вдалося затримати злочинця під час стабілізаційних спроби передачі першої частини неправомірної вигоди.