Допомагав викрадати українських патріотів: у Херсонській області СБУ затримала колаборанта

Чоловік працював на окупантів.
У Херсонській області СБУ затримала колаборанта, який допомагав російським загарбникам викрадати українських патріотів на тимчасово окупованій території.
Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.
Повідомляється, що затриманий брав участь у катуванні незаконно затриманих місцевих жителів.
Під час спецоперації співробітники СБУ вивезли підозрюваного на підконтрольну українській владі територію.
Нагадаємо, у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.
Раніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції допомагає СБУ виявляти колаборантів і сформувало базу даних потенційних зрадників України. У списку — 245 осіб.
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