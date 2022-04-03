Допомагав викрадати українських патріотів: у Херсонській області СБУ затримала колаборанта

Чоловік працював на окупантів.

У Херсонській області СБУ затримала колаборанта, який допомагав російським загарбникам викрадати українських патріотів на тимчасово окупованій території.

Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

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Повідомляється, що затриманий брав участь у катуванні незаконно затриманих місцевих жителів.

Під час спецоперації співробітники СБУ вивезли підозрюваного на підконтрольну українській владі територію.

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

Раніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції допомагає СБУ виявляти колаборантів і сформувало базу даних потенційних зрадників України. У списку — 245 осіб.

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