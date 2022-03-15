Допомагає коригувати вогонь: яку інформацію про напади ворога не можна публікувати у Мережі

Допомагає коригувати вогонь: яку інформацію про напади ворога не можна публікувати у Мережі

Генштаб підготував перелік інформації, опублікування якої може негативно вплинути на перебіг бойових операцій українських захисників.

У Генеральному штабі ЗСУ нагадали українцям, яку інформацію про авіаудари чи обстріли ворога не варто поширювати у Мережі.

Інформація, опублікування якої може негативно вплинути на перебіг бойових операцій українських захисників:

Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об’єктів у районах виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їхній стан та місця зберігання.

Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об’єкти.

Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

Система охорони та оборони військових об’єктів, озброєння та військової техніки (крім тих, які видимі або очевидно виражені).

Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залучаються).

Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, місця, райони, маршрути руху).

Інформація про військові частини (підрозділи), методику або тактику їхніх дій.

Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались.

Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.

Інформація про відкладені або скасовані операції.

Інформація про зниклий або збитий літак або зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться.

Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосування військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним розвідкам та захист інформації).

Фото- і відеозйомка, а також інша наочна інформація з представниками незаконних збройних формувань.

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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