Допомагають людям та документують злочини: в Україні поліція починає працювати в деокупованих населених пунктах

В Україні за останні тижні роботу поліції поновили у 370 деокупованих населених пунктах.

Правоохоронці почали свою роботу у 370 деокупованих населених пунктах. Зокрема в Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

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“Робота на деокупованих територіях достатньо виснажлива і вимагає достатньо великих ресурсів. Тільки за останні тижні ми поновили поліцейську присутність у 370 населених пунктах, в першу чергу - це Харківська, Херсонська, Донецька області. Ми спираємося як на місцеву поліцію, так і на тисячі поліцейських, які приїхали у ці регіони з усіх областей нашої держави”, – повідомив Ігор Клименко.

Він також додав, що правоохоронці у звільнених населених пунктах допомагають громадянам та документують воєнні злочини росіян.

Нагадаємо, що на Одеській митниці в контейнері знайшли вертоліт Мі-2: він пробув там від 2007 року.

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