Кади з фільму про Бетмена / скріншот з відео

В Росії почали транслювати в кінотеатрах "Бетмена" та "Не дивіться вгору", які завантажили з "торенту"

В Росії почали транслювати в кінотеатрах "Бетмена" та "Не дивіться вгору", які завантажили з "торенту"

В Росії кінотеатри почали показувати стрічки, вихід яких був заборонений в країні.

Робітники закладів завантажують кіно з безоштовних джерел в Інтернеті та транслюють для російських глядачів.

Про це пише російське видання Esquire.

Як зазначається, в кінотеатрах почали показувати фільми, які були заборонені для виходу в РФ через війну з Україною. Зокрема там неофіційно запустили стрічку “Бетмен” Метта Рівза, “Не дивіться вгору” та мультфільм “Я червонію”.

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Що цікаво, фільми “підприємливі” кінотранслятори завантажують з безкоштовних джерел за типом “торентів”.

Зазначимо, що в російському прокаті обмежили вихід популярних цьогорічних картин. Замість них керівництво РФ традиційно почало транслювати глядачим пропагандистські кіноленти “Брат” та “Брат-2”.

Нагадаємо, що у російських кінотеатрах замість блокбастерів показуватимуть радянські та індійські фільми.

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