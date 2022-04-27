В Росії почали транслювати в кінотеатрах "Бетмена" та "Не дивіться вгору", які завантажили з "торенту"

В Росії кінотеатри почали показувати стрічки, вихід яких був заборонений в країні.
Робітники закладів завантажують кіно з безоштовних джерел в Інтернеті та транслюють для російських глядачів.
Про це пише російське видання Esquire.
Як зазначається, в кінотеатрах почали показувати фільми, які були заборонені для виходу в РФ через війну з Україною. Зокрема там неофіційно запустили стрічку “Бетмен” Метта Рівза, “Не дивіться вгору” та мультфільм “Я червонію”.
Що цікаво, фільми “підприємливі” кінотранслятори завантажують з безкоштовних джерел за типом “торентів”.
Зазначимо, що в російському прокаті обмежили вихід популярних цьогорічних картин. Замість них керівництво РФ традиційно почало транслювати глядачим пропагандистські кіноленти “Брат” та “Брат-2”.
Нагадаємо, що у російських кінотеатрах замість блокбастерів показуватимуть радянські та індійські фільми.
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